Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард збірної Франції очолив список найкращих бомбардирів в історії мундіалів після дубля у матчі за третє місце.

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став новим найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

У поєдинку за третє місце ЧС-2026 проти Англії (4:6) француз оформив дубль, довівши свій загальний показник до 22 голів на мундіалях. Завдяки цьому він випередив Ліонеля Мессі, який має 21 забитий м'яч і ще може поповнити свій доробок у фіналі турніру проти Іспанії.

До трійки найрезультативніших футболістів в історії чемпіонатів світу також входить колишній форвард збірної Німеччини Мірослав Клозе, на рахунку якого 16 голів.

Окрім історичного рекорду, Мбаппе очолив і список найкращих бомбардирів ЧС-2026. Після дубля у грі з англійцями він має 10 голів, випередивши Мессі, який перед фіналом залишається з вісьмома.

Француз також став першим футболістом у XXI столітті, якому вдалося забити десять або більше м'ячів в рамках одного чемпіонату світу.