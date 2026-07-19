Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua за підтримки betking згадує попередні матчі іспанців та аргентинців напередодні їхньої битви в фіналі чемпіонату світу-2026.

Футбольний світ отримав фінал, про який мріяли мільйони вболівальників. Іспанія та Аргентина визначать нового чемпіона світу на переповненому Мет-Лайф Стедіум, а навколо цього протистояння вже народжується безліч історій.

Ліонель Мессі проведе, ймовірно, свій останній матч на чемпіонатах світу, тоді як Ламін Ямаль прагне остаточно заявити про себе як про нову суперзірку світового футболу та перейняти естафету в досвідченого аргентинця.

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Разом із нашим партнером betking згадуємо про багату історію взаємин цих збірних, яка налічує 14 матчів, 6 перемог кожної з команд, 2 нічиї та абсолютну рівність за всіма показниками.

Чемпіонат світу-1966 в Англії. Єдина офіційна битва

Єдиний офіційний матч між Іспанією та Аргентиною відбувся на чемпіонаті світу 1966 року в Англії, і це був дебютний поєдинок групового етапу на Вілла Парк. Попри статус фаворитів, іспанці несподівано поступилися.

Аргентина під керівництвом Хуана Карлоса Лоренсо вийшла на гру з неймовірним настроєм. Героєм зустрічі став нападник Луїс Артіме, який оформив швидкий дубль у другому таймі, забивши на 65-й та 79-й хвилинах. Іспанія відповіла голом Піррі вже за дві хвилини після першого м'яча аргентинців, однак на більше Ла Росі не вистачило — 2:1 на користь "альбіселесте".

Для Іспанії та поразка стала фатальною: команда посіла лише третє місце в групі та вилетіла з турніру. Аргентина ж вийшла до чвертьфіналу, де поступилася господарям-англійцям. Цей матч на довгі десятиліття залишився єдиним конкурентним протистоянням між двома грандами — аж до фіналу 2026 року.

Аргентина — Іспанія 2:1

Голи: Артіме, 65, 79 — Піррі, 67

Аргентина: Рома, Феррейро, Марзоліні, Перфумо, Альбрехт, Онега, Раттін (к), Соларі, Артіме, Гонсалес, Мас.

Іспанія: Ірібар, Гальєго, Санчіс, Сільвестре, Дель Соль, Хенто (к), Уфарте, Піррі, Соко, Луїс Суарес, Пейро.

Буенос-Айрес, 2010. Розгром чемпіонів світу

Через 44 роки після єдиної офіційної зустрічі збірні зійшлися в одному зі своїх товариських матчів, який став одним із найяскравіших в історії протистояння. Аргентина приймала Іспанію на Монументалі в Буенос-Айресі — іспанці приїхали в статусі чинних чемпіонів світу, однак того вечора це не мало жодного значення.

Ліонель Мессі відкрив рахунок вже на 10-й хвилині, змусивши замовкнути критиків, які дорікали йому за недостатню результативність у збірній. Гонсало Ігуаїн за три хвилини подвоїв перевагу, а Карлос Тевес на 34-й хвилині довів рахунок до розгромного — 3:0 ще до перерви.

У другому таймі Іспанія намагалася переламати хід гри, і Фернандо Льоренте на 84-й хвилині скоротив відставання, однак остаточний результат встановив Серхіо Агуеро на 90-й хвилині — 4:1. Це була найбільша поразка Іспанії за багато років, а Мессі востаннє в кар'єрі зіграв проти країни, де провів більшу частину клубної кар'єри.

Аргентина — Іспанія 4:1

Голи: Мессі, 10, Ігуаїн, 13, Тевес, 34, Агуеро, 90 — Льоренте, 84

Аргентина: Ромеро, Міліто, Демікеліс, Маскерано (к), Гайнце, Банега, Камб'яссо, Дзанетті, Мессі, Ігуаїн (Агуеро, 68), Тевес (Ді Марія, 60).

Іспанія: Рейна, Арбелоа, Марчена, Монреаль, Піке, Фабрегас (Хаві, 56), Сільва (Льоренте, 46), Іньєста (Навас, 46), Бускетс, Алонсо (к), Вілья (Вальдес, 46).

Попередження: Міліто, Камб'яссо, Гайнце — Арбелоа, Фабрегас, Монреаль

Мадрид, 2018. Реванш Іско та знищення без Мессі

Остання зустріч команд відбулася за кілька місяців до чемпіонату світу-2018. Аргентина приїхала до Мадрида без травмованого Ліонеля Мессі — і це коштувало їй нищівної поразки.

Іспанці під керівництвом Хулена Лопетегі влаштували справжнє шоу на Ванда Метрополітано. Дієго Коста відкрив рахунок на 12-й хвилині, а далі на авансцену вийшов Іско. Півзахисник, який на той момент виступав за Реал, оформив хет-трик, забивши на 27-й, 52-й та 74-й хвилинах.

Ніколас Отаменді на 39-й хвилині скоротив відставання, однак це був лише епізод. Тьяго Алькантара та Яго Аспас довели рахунок до непристойних 6:1, що стало найбільшою поразкою Аргентини за понад 60 років. Цей матч досі залишається болючим спогадом для "альбіселесте" і водночас найяскравішою перемогою Іспанії в історії протистояння.

Іспанія — Аргентина 6:1

Голи: Коста, 12, Іско, 27, 52, 74, Тьяго, 55, Аспас, 73 — Отаменді, 39

Іспанія: Де Хеа, Карвахаль, Піке (Аспілікуета, 72), Рамос, Альба (Алонсо, 79), Іньєста (Ньїгес, 56), Коке, Тьяго (Парехо, 82), Іско (Васкес, 76), Асенсіо, Коста (Аспас, 46).

Аргентина: Ромеро (Кабальєро, 22), Бустос (Меркадо, 62), Отаменді, Рохо, Тальяфіко, Маскерано (Павон, 56), Банега (Перес, 62), Білья, Ло Сельсо (Акунья, 84), Меса, Ігуаїн (Мартінес, 59).

Попередження: Іско, Рамос — Тальяфіко, Меса, Рохо, Павон

Усі матчі між збірними Іспанії та Аргентини

7 грудня 1952 року — Іспанія 0:1 Аргентина (товариський матч)

5 липня 1953 року — Аргентина 1:0 Іспанія (товариський матч)

24 липня 1960 року — Аргентина 2:0 Іспанія (товариський матч)

11 червня 1961 року — Іспанія 2:0 Аргентина (товариський матч)

13 липня 1966 року — Аргентина 2:1 Іспанія (ЧС-1966, груповий етап)

11 жовтня 1972 року — Іспанія 1:0 Аргентина (товариський матч)

12 жовтня 1974 року — Аргентина 1:1 Іспанія (товариський матч)

12 жовтня 1988 року — Іспанія 1:1 Аргентина (товариський матч)

20 вересня 1995 року — Іспанія 2:1 Аргентина (товариський матч)

17 листопада 1999 року — Іспанія 0:2 Аргентина (товариський матч)

11 жовтня 2006 року — Іспанія 2:1 Аргентина (товариський матч)

14 листопада 2009 року — Іспанія 2:1 Аргентина (товариський матч)

7 вересня 2010 року — Аргентина 4:1 Іспанія (товариський матч)

27 березня 2018 року — Іспанія 6:1 Аргентина (товариський матч)

Загальний баланс: 14 матчів, 6 перемог Іспанії, 2 нічиї, 6 перемог Аргентини, різниця м'ячів 21:20.

Погляд у майбутнє

Тепер, 19 липня 2026 року в Нью-Джерсі, Іспанія та Аргентина зійдуться в найважливішому матчі в історії їхнього протистояння. Іспанці підходять до гри як найтитулованіша збірна Європи з неймовірною командною дисципліною, де Родрі контролює центр поля, Пау Кубарсі цементує захист, а Ламін Ямаль символізує нове покоління переможців.

Аргентина ж робить ставку на характер, геній Ліонеля Мессі, який проводить феєричний турнір із 12 результативними діями, та вміння знаходити вихід навіть із найскладніших ситуацій — як це було в матчах проти Єгипту, Швейцарії та Англії. "Альбіселесте" прагнуть стати першою збірною після Бразилії-1962, яка захистила титул чемпіона світу.

Чи зможе Мессі завершити кар'єру в збірній другим поспіль чемпіонством, чи Ямаль приведе Іспанію до ще одного титулу? Відповідь дасть фінальний свисток Славка Вінчича на Мет-Лайф Стедіум.