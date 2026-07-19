Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Капітан французької збірної визнав, що команда провела провальний перший тайм і не змогла гідно завершити турнір.

Нападник і капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе прокоментував поразку від Англії (4:6) у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026, визнавши, що його команда повністю провалила першу половину зустрічі.

"Після першого тайму я можу зрозуміти, чому дехто вважає, що ми виставили себе на посміховисько й не виправдали честь цієї футболки. Але я б сказав інакше: ми були просто людьми – а ми не можемо собі цього дозволити. Ми були повністю приголомшені, і суперник добряче нас струснув".

За словами форварда, після перерви французам вдалося змінити гру, однак цього виявилося недостатньо для перемоги.

"У другому таймі ми знову стали гравцями найвищого рівня, справжніми машинами в психологічному плані".

Мбаппе також наголосив, що найбільше шкодує через те, що команда не змогла завершити турнір перемогою заради головного тренера.

"Зрештою, ми не перемогли, і це прикро насамперед через тренера. Ми хотіли зробити це заради нього. Перший тайм створює враження, ніби ми його підвели, але це зовсім не те, що ми хотіли, щоб він відчував. Цей матч ніяк не затьмарить спадщину Дідьє Дешама", — підсумував форвард.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Франція – Англія.