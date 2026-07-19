Аргентинець утретє братиме участь у фінальному матчі мундіалю.
Ліонель Мессі, Getty Images
19 липня 2026, 21:05
Правий вінгер Ліонель Мессі очікувано опинився в стартовому складі Аргентини на матч проти Іспанії у фіналі чемпіонату світу-2026.
Таким чином 39-річний гравець повторив досягнення колишнього правого захисника Бразилії Кафу.
Свого часу бразилець взяв участь у трьох вирішальних поєдинках мундіалю, два з яких завершилися тріумфом Бразилії (1994, 2002), тоді як у 1998 році вона зазнала невдачі. Аргентина ж програла фінал ЧС-2014, але досягнула успіху в 2022 році.
Протистояння Іспанія — Аргентина розпочнеться о 22:00 за Києвом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.