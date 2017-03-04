Англия

Football.ua представляет анонс центрального матча 27-го тура Премьер-лиги между Ливерпулем и Арсеналом.

Ливерпуль — Арсенал

Суббота, 19:30, Ливерпуль, Энфилд. Прямая трансляция: Футбол 2

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Клаван, Милнер – Джан, Лаллана, Вейналдум – Мане, Коутиньо, Фирмино.

Арсенал: Чех – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Джака, Кокелен – Уолкотт, Санчес, Ивоби – Жиру.

Не сыграют: Ингз, Груйич – Озил, Касорла, Эльнени.

Под вопросом: Ловрен, Хендерсон – Косельни, Рэмси.

Времена, когда Ливерпуль вызывал всеобщие восторги, Юргена Клоппа величали гением и говорили о том, что вот в этом сезоне Красные поборются за чемпионство, давно забыты. Наступила гораздо более прозаичная реальность: сейчас Ливерпулю хотя бы за топ-4 зацепиться. От идущего вторым Тоттенхэма подопечные Клоппа отстают на каких-то 4 очка, но другое дело, что в новом году они никак не могут найти свою лучшую игру. А уж поражение 1:3 от дотоле безвольного Лестера в прошлом туре и вовсе рисует безрадостную картину.

Арсенал подходит к поединку также не в лучшем расположении духа. Да, Канониры сейчас выполняют задачу-минимум – место в топ-4, только это сопровождается в основном злорадным хихиканьем, а не удовлетворением. Традиционно в последние годы ведутся дискуссии о том, что Арсен Венгер изжил себя на посту тренера Арсеналов и пришло время уходить. Да и разве могло быть иначе, если команда уже в феврале не считалась претендентом на чемпионство и практически потеряла шансы на выход в 1/4 финала ЛЧ, уступив Баварии 1:5?

В нынешней АПЛ Ливерпуль потерпел 5 поражений – от Борнмута и еще 4 – от команд, которые на тот момент шли в зоне вылета. Красные и вправду подтверждают свое реноме эдакого футбольного Робина Гуда, обыгрывающего сильных соперников и раздающего очки слабым. Само собой, это не залог победы над Арсеналом, но свидетельство того, что парни Клоппа будут сумасшедше заряженными в этом матче – повторение августовских 4:3 в пользу Красных вполне возможно.

Таблица матчей между командами топ-6

Слова:

Юрген Клопп, Ливерпуль: "Игра состоится на Энфилде. В последний раз атмосфера тут была потрясающей. Нам нужно вновь ощутить ее".

Арсен Венгер, Арсенал: "Энфилд – особенное место, где фанаты горой стоят за свою команду. Красные выступают на нем хорошо. Нам важно быстро включиться в игру".

Интересные факты:

- В последних 3 матчах этих команд на Энфилде было забито 16 мячей – в среднем по 5,3 за матч.

- 16 голов было забито на 90-й минуте и позже – больше, чем в любой другой паре в истории Премьер-лиги.

- Юрген Клопп может стать первым со времен Жерара Улье (сезон 1999/2000) тренером Ливерпуля, который дважды обыграл Арсенал в одном сезоне в чемпионате.

- После 56 игр в АПЛ показатели у Клоппа абсолютно идентичны достижениям Брендана Роджерса – 27 побед, 16 ничьих, 13 поражений.

- Оливье Жиру забил 5 голов в последних 7 матчах Премьер-лиги против Ливерпуля, в том числе 3 – в последних 2 встречах на Энфилде.

- Больше Жиру (5 голов) в ворота Красных забивал лишь 1 игрок Канониров – Тьерри Анри. На счету Андрея Аршавина также 5 мячей.

- Ливерпуль может отпраздновать 50-ю домашнюю победу над Арсеналом в чемпионате. Чаще в этом турнире на Энфилде пока проигрывали лишь Ман Сити (50), Ньюкасл (53) и Астон Вилла (55 поединков).

- Арсенал в своих 7 матчах АПЛ в 2017 году набрал 13 очков, в то время, как Ливерпуль – лишь 6.

прогноз 4:3

Евгений Музыка, Football.ua