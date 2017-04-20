Похоже, что защитник Бернли Майкл Кин покинет нынешний клуб в конце сезона.
Майкл Кин, getty images
20 апреля 2017, 14:08
В текущем сезоне Кин заметно улучшил свою игру, что в итоге позволило ему дебютировать за сборную Англии.
Как информирует Sky Sports, по окончании сезона Кин покинет Бернли. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2018 года, так что клубу удастся выручить деньги на его продаже.
К 24-летнему защитнику проявлял интерес Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Эвертон и Тоттенхэм.
В нынешнем сезоне Кин провел за свою команду 33 матча в АПЛ из 33 возможных, забил 2 гола и отдал 1 ассист.