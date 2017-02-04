Бизнес и Финансы

Вингер Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в 2016 году не только выиграл множество трофеев, но и заработал более 70 млн фунтов.

Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов, согласно исследованию Forbes' Sports Money Index.

В 2016 году португалец заработал 70,5 млн фунтов. 44,8 млн из них – зарплата и призовые, а еще 25,6 – рекламная деятельность и другие источники доходов.

Главный противник Роналду, Лионель Месси, заработал "немножко" меньше – 65,2 млн фунтов, на третьем месте расположился баскетболист Леброн Джеймс.

В первой десятке собрались представители 5 видов спорта. Кроме футбола и баскетбола это еще теннис, гольф и американский футбол.

Бывший первый номер этого рейтинга, гольфист Тайгер Вудс, заработал только 220 тысяч фунтов благодаря своей игре, но к ним прибавил еще 36 миллионов доходов от рекламной и маркетинговой деятельности.

Первая двадцатка рейтинга выглядит так:

1. Криштиану Роналду, футбол, 70,5 млн фунтов.

2. Лионель Месси, футбол, 65,2

3. Леброн Джеймс, баскетбол, 61,8

4. Рожер Федерер, теннис, 54,3

5. Кевин Дюран, баскетбол, 45

6. Новак Джокович, теннис, 44,6

7. Кэм Ньютон, американский футбол, 42,5

8. Фил Микельсон, гольф, 42,4

9. Джордан Спит, гольф, 42,3

10. Коби Брайант, баскетбол, 40

11. Льюис Хамилтон, Формула-1, 36,6

12. Тайгер Вудс, гольф, 36,6

13. Эли Маннинг, американский футбол, 36

14. Джо Флакко, американский футбол, 35,6

15. Том Брэди, американский футбол, 35,3

16. Флойд Майвезер, бокс, 35,2

17. Рори Макилрой, гольф, 34,1

18. Рассел Уилсон, американский футбол, 33,5

19. Себастьян Феттель, Формула-1, 32,8

20. Филипп Риверс, американский футбол, 30,4 млн фунтов.