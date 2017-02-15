Италия

В ближайшее время Зденек Земан должен стать тренером Дельфинов.

Как информирует итальянское издание GazzaMercato, Пескара согласовала с 69-летним специалистом контракт до лета 2018 года.

Сообщается, что перед Земаном будет поставлена задача возвращения Дельфинов в Серию А в следующем сезоне, поскольку в нынешней турнирной ситуации они, скорее всего, вылетят.

Также стало известно, что до конца текущей кампании зарплата Земана составит 100 тысяч евро, а в течение следующего года он получит еще 400 тысяч.

После 24-х туров в Серии А Пескара расположилась на последней строчке, набрав 9 очков и отставая от спасительной 17-й строчки на 13 пунктов.

По причине неудачных результатов был уволен предыдущий наставник Дельфинов Массимо Оддо.