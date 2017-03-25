Нидерланды. Новость

Легенда голландского футбола Патрик Клюйверт стал жертвой шантажа преступной группировки.

Бывший голландский футболист Патрик Клюйверт оказался в центре скандала. Как сообщает Volkskrant, на протяжении нескольких лет Клюйверта шантажировали за долги из-за ставок.

Клюйверт мог быть замешан в делах преступной группировки во время своей работы в Твенте в 2011-2012 годах.

В то время голландец сделал серию ставок на крупные суммы, что и привело его к серьезным проблемам. По результатам расследования СМИ, долг Клюйверта составляет около одного миллиона евро.

Также сообщается, что Клюйверт ставил на матчи первой команды Твенте, а криминальный синдикат мог стоять за организацией договорных матчей.

"Нет ничего криминального в ставках на футбольные матчи и он лишь жертва в этом деле", — заявил адвокат экс-игрока.

Напомним, что сын Патрика Клюйверта забил первый гол в профессиональной карьере.