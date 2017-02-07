ФИФА приняла решение наказать днепровский клуб за долг перед бывшим полузащитником Данило Соузой.
Данило Соуза, ФК Днепр
07 февраля 2017, 11:59
По информации издания Sport Arena, руководящий орган мирового футбола вынес такой вердикт на основании того, что Днепр проигнорировал предыдущее решение о погашении задолженности перед 27-летним хавбеком в размере 125 тысяч долларов.
Сообщается, что ФФУ получила соответствующее уведомление от ФИФА еще 3 февраля, а сегодня оно будет передано в УПЛ, после чего с команды Дмитрия Михайленко снимут 6 очков.
Напомним, что ранее Днепр лишился 6-ти очков за долг перед агентом Хинесом Карвахалем, который представляет интересы бывшего наставника днепровской команды Хуанде Рамоса.
После 18-ти туров в УПЛ в активе Днепра 10-е место и 12 пунктов. После вступления в силу вердикта ФИФА он опустится на предпоследнюю строчку в турнирной таблице.