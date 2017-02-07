Украина

ФИФА приняла решение наказать днепровский клуб за долг перед бывшим полузащитником Данило Соузой.

По информации издания Sport Arena, руководящий орган мирового футбола вынес такой вердикт на основании того, что Днепр проигнорировал предыдущее решение о погашении задолженности перед 27-летним хавбеком в размере 125 тысяч долларов.

Сообщается, что ФФУ получила соответствующее уведомление от ФИФА еще 3 февраля, а сегодня оно будет передано в УПЛ, после чего с команды Дмитрия Михайленко снимут 6 очков.

Напомним, что ранее Днепр лишился 6-ти очков за долг перед агентом Хинесом Карвахалем, который представляет интересы бывшего наставника днепровской команды Хуанде Рамоса.

После 18-ти туров в УПЛ в активе Днепра 10-е место и 12 пунктов. После вступления в силу вердикта ФИФА он опустится на предпоследнюю строчку в турнирной таблице.