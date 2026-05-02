Іспанський захисник може пропустити закінчення сезону в Ла Лізі.

Захисник мадридського Реалу Дані Карвахаль знову опинився у лазареті "вершкових". Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 34-річного іспанця виявили тріщину фаланги пальця на правій стопі, через що він пропустить найближчі матчі.

Терміни відновлення не називаються, але варто відзначити, що минулий сезон Дані пропустив через травму хрестоподібної зв'язки коліна, а потім цього сезону переніс операцію на коліні, яка вибила його з ладу ще на кілька місяців.

Цього сезону Карвахаль провів 20 матчів.

Після 33 турів Реал набрав 74 очки і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони на 11 балів. Свій наступний матч "вершкові" проведуть проти Еспаньйола — гра пройде завтра, 3 травня, о 22:00.

Раніше повідомлялося, що Карвахаль незадоволений роллю в Реалі та може залишити клуб.