Украина

Накануне возобновления нашего чемпионата Football.ua расставляет главные акценты, касающиеся команд и будущих тенденций в лиге.

В первой части Превью мы рассказали о команде за которой будет наблюдать интересней всего и почему трансфер Кучука — одно из самых оптимистичных событий трансферного окна.

Ворскла

Зимой из Полтавы уехало сразу 8 игроков основного состава, которые, собственно, определяли стиль игры Ворсклы и приносили результат: Непогодов был номер один среди вратарей, Симинин – не только незаменимым фланговым защитником, но и лидером на поле, Кобахидзе, Турсунов и Бартулович отвечали за креатив впереди, Коломоец – забивал. Ворскла последней из клубов Украины пришла к выводу, что в нынешних реалиях жить нужно экономно, а потому урезала бюджет и зарплатную ведомость, в следствии чего потеряла ключевых исполнителей.

Василий Сачко при этом все эти годы работал в Полтаве в совершенно иных условиях – когда клуб, по украинским меркам, мог подписывать действительно сильных исполнителей, выбирая еще их при этом и перебивая предложения конкурентов. Теперь же Василию Викторовичу придется работать в кризисных условиях, когда даже достойных свободных агентов подписать получится далеко не всегда. Возможно, для самого тренера в чем-то это даже к лучшему, но почти наверняка Ворскла будет выглядеть слабее, нежели осенью, что вполне логично и закономерно. Нет, состав команды, конечно, по-прежнему является конкурентоспособным, однако, в любом случае, это уже будет не та Ворскла, что раньше, без сильных индивидуальностей, вроде Турсунова и Кобахидзе, и более молодой. Это не может не сказаться на результатах. С одной стороны, полтавская команда находится в первой шестерке, однако календарь у Ворсклы – отвратительный: Шахтер, Заря, Олимпик на выезде, и матч против пока еще прямого конкурента Зирки. Если Василий Сачко справится и поборется в итоге за место в Лиге Европы – это будет футбольный тренерский подвиг.

Пришли Ушли в. Сарнавский (Уфа, Россия), п. Мякушко (Динамо, ар.), п. Шарпар (Атырау), н. Кунев (Кремень), н. Удод (Динамо, ар.), н. Хлебас (Динамо, продление ар.) в. Непогодов (Тобол, Казахстан), з. Дитятьев (Карпаты), з. Пилявский (Рубин, в.а.), з. Симинин (Александрия), п. Кобахидзе (Гезтепе, Турция), п. Турсунов (Аль-Харитият, Катар), н. Коломоец (МТК, Венгрия), п. Бартулович (Термалика, Польша, просмотр), п. Голодюк (?)

Ориентировочный состав весной: Шуст – Сапай, Ардин Даллку, Чеснаков, Пердута – Ан.Ткачук, Д.Кравченко – Ребенок, Шарпар, Мякушко – Хлебас.

Слова

Василий Сачко, главный тренер Ворсклы:

– Есть задолженности. Да, они накопились за несколько месяцев, но все вопросы решаемы. По крайней мере, по словам руководителей, и у меня нет повода им не верить. Люди многое делают, интересуются. Уже много сделано, финансовые вопросы уже сегодня выравниваются. Делаются немаленькие шаги для урегулирования этой ситуации. Я уверен в том, что в ближайшее время мы будем заниматься исключительно футболом. Наверное, 2016-й год был самым тяжелым в жизни. Давление, вопросы, неопределенность. Это все мешало ребятам играть и выкладываться на поле. По сравнению с прошлым годом у нас сейчас другая команда, ушло 10 человек. Ушли те, кто выходил в стартовом составе. Со всеми лично общались, кто-то не захотел, кого-то мы не захотели, но у многих из них не было мотивации. На сегодняшний день средний возраст команды 23,7 лет. У нас 9 ребят молодых, которые еще вчера играли за дубль.

Главное событие зимы:

Отток самых сильных игроков команды.

Олимпик

Нынешний сезон Олимпик начал плохо, и сам Роман Санжар не скрывал, что его команда стала слабее, по сравнению с предыдущим сезоном (тогда ушли Конде, Огиря, Моха, а адекватная замена им не была найдена), а задача клуба – приземленная и очевидная: обкатывать молодежь, не опускаться в зону вылета, работать на перспективу. Однако дальше клуб подписал нескольких исполнителей (те же Богданов, Гринь), которые сделали действительно многое для того, чтобы Олимпик не просто покинул трясину турнирной таблицы, но и уверенно обосновался в первой шестерке. И если на старте Роман Санжар применял серьезную ротацию, пробуя наигрывать различные связки, то, как только впервые использовал в центре обороны пару Петров – Барановский, сразу же сделал ставку именно на этих центрбеков. В итоге, Олимпик сразу же выиграл три матча подряд, не пропустив ни одного гола. А первую часть сезона донетчане закончили серий с пяти матчей без поражений (3 победы).

Но нынешней зимой Роману Санжар пришлось пережить дежавю: команду, как и в каждое трансферное окно, покинули ее основные исполнители: Петров, Барановский, Танчик и Лысенко, который, как минимум, был на подстраховке. При этом, привычно, клуб отпускает своих футболистов бесплатно, ведь, подписывая скромные контракты с сильными футболистами, обязуется отпустить их без претензий в любой момент. Соответственно, у клуба нет возможности тратить серьезные деньги даже на приглашение свободных агентов. Но при всем при этом с каждым годом Олимпик становится только сильнее! Вот и сейчас клуб подписал только двух игроков, да и то – из первой лиги: Сергийчука (всем нам знакомый по выступлениям за Карпаты и Говерлу), и Брикнера из Сум, а также вернулся из аренды Моха (действительно усиление).

Сам Роман Санжар снова говорит о том, что команда стала слабее, начал осторожничать, когда речь идет о первой шестерке, и сокрушился, мол, снова придется наигрывать и подтягивать игроков уже по ходу чемпионата. Но на самом деле Олимпик все это уже проходил, и сам Роман Санжар с честью решал и более проблемные задачи. И теперь у него есть шанс в очередной раз доказать, что Олимпик – чисто тренерская команда, которая не зависит от отдельно взятых игроков настолько, чтобы изменить свой стиль и серьезно опуститься в турнирной таблице.

Пришли Ушли п. Моха (Химнастик, в.ар.), н. Сергийчук (Верес), п. Брикнер (Сумы), п. Гринь (продление ар.) з. К.Петров (Нефтчи, Азербайджан), з. Барановский (Истикол, Таджикистан), п. Драченко (Зирка), п. Танчик (Дьирмот, Венгрия), н. Лысенко (Десна), н. Корнев, п. Демченко

Ориентировочный состав весной: Махарадзе – Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов – Богданов, Брикнер – Шестаков, Поступаленко, Моха – Сергийчук.

Слова

Владислав Гельзин, президент:

– Все знают, что мы из зоны АТО, а нам не идут навстречу и предлагают стадионы, которые находятся в 8-9 часах езды от Киева, где мы сейчас базируемся, и которые стоят баснословных денег. Мы каждую игру будем проводить на выезде, что и было раньше, 8-9 часов будем тратить на поездку туда, столько же – на дорогу обратно, плюс, нужно дать время игрокам, чтобы отойти от дороги. Три дня тренировочного процесса у нас будут выпадать. Как мы можем подготовиться и ставить какие-то задачи в чемпионате?

Роман Санжар, главный тренер:

– Задача – место в первой шестерке? Безусловно, нам бы не хотелось опускаться ниже нынешней позиции в таблице – это наш план минимум. А дальше, если у нас получится остаться в шестерке, то будем ставить другие задачи и попытаемся зацепиться за еврокубки. Однако на данный момент мы не готовы к еврокубкам. По сравнению с осенней частью чемпионата, мы ослабли, потеряли основных игроков. Глубина состава стала меньше, а тех, кого мы просматриваем, еще нужно подтягивать. Но ничего страшного, будем работать. Если не на сборах, то уже по ходу чемпионата.

Главное событие зимы:

Проблема с домашним стадионом. Зимой Олимпик, получив в начале декабря горький опыт с неготовностью газона в Сумах (к счастью донетчан, поединок против Карпат будет сыгран позже, хотя вполне могло случиться и техническое поражение), оказался в ситуации, когда играть команде в начале второй части сезона было, по сути, негде. На Юбилейный можно рассчитывать разве что в хорошую погоду, ФФУ тянуло с решением по стадиону имени Банникова, а другие варианты – достаточно затратные для скромного в финансовом плане клуба. В итоге, первый домашний матч в новом году команда сыграет на Арена-Львов, а место проведения матча против Ворсклы 11 марта, судя по всему, еще под вопросом. Скорее всего, до конца чемпионата Олимпик будет принимать гостей далеко не на одной арене и не в одном городе страны.

Зирка

На первый взгляд Зирка потеряла очень многих, но, если разобраться, то сожалеть можно лишь о Фаворове, который с середины осени вышел на приличный уровень игры, и даже стал лучшим бомбардиром команды, являясь при этом лишь тринадцатым по количеству времени проведенного на поле. Очевидно, Монарев очень верит в Эсеолу, поскольку довольно легко отпустил не только Фаворова, но и Мойю. Он не был основным, но два мяча забил, в том числе и победный в ворота Днепра. Добавляем сюда Баенко, который отыграл всю осень на позиции правого защитника, но в последних матчах уступил место на поле Фатееву, а зимой от него и вовсе избавились. Как объяснил Монарев — по тактическим соображениям — Баенко чистый правый защитник, а в схеме Монарева такой позиции просто нет. Остальные ушедшие особой роли в команде не играли — Калинин, Чумак, Зубков, Кочура, Локтионов. Хотя при случае обязательно надо задать вопрос касательно Айтора — очень толковый опорник, уход которого странен — он мог бы принести много пользы.

Впрочем, вести себя странно — свойственно для Зирки. Эта команда за осеннюю часть сменила трех тренеров, причем первые двое не были откровенными неудачниками, а Дарио Друди и вовсе вызывал откровенную симпатию — собственно именно он сделал из Зирки серьезную боевую единицу с интересным атакующим футболом.

Даже, несмотря на ряд потерь, можно утверждать, что Зирка вряд ли серьезно сдаст. У них достаточно качественных футболистов как раз для той схемы, которой они заканчивали чемпиона — три защитника, два латераля, прямоугольник в центре поля и один нападающий. И это несмотря на ряд потерь из-за травм: Перейра получил перелом одной из костей лица, а Ковалев сломался еще в декабре и в этом сезоне вряд ли сыграет.

Пришли Ушли п. Бруно Виейра (Собрадино), н. Эсеола (Арсенал-Киев), п. Драченко (Олимпик) п. Фаворов (Вайле, аренда), п. Фернандес (Эстремадура), п. Кочура (завершил карьеру), з. Кавацив (Верес), в. Ганев (Ингулец), з. Баенко (Бухара), н. Локтионов, н. Мойя (Саприсса, вернулся из аренды), п. Зубков, з. Калинин

Ориентировочный состав весной: Паст — Перейра, Маткобожик, Кучеренко — Лупашко, Борха — Бацула, Щедрый — Билоног, Загальский — Ситало.

Слова

Роман Монарев, главный тренер:

«Как только я возглавил Зирку, то команда находилась не в лучшем психологическом состоянии – была определенная неуверенность, неудовлетворенность результатами и игрой. Думаю, до ребят удалось достучаться, удалось найти нужные слова. Мы смогли немного изменить тренировочный процесс, нам удалось раскрепостить команду, найдя нужные доводы, чтобы и игра команды улучшилась».

Главное событие зимы:

Зирка — стабильный ФК, финансовых сотрясений тут изначально не предполагалось. Команда провела зиму в работе, оттачивая игру, интегрируя новичков в команду. В первую очередь, речь об Эсеоле, на которого возлагаются надежды, как на основного форварда. Основные события произойдут у команды со стартом чемпионата — до шестого места пять очков, и команда Монарева, наверняка, постарается навязать борьбу.

Черноморец

«В новом году мы можем увидеть совершенно другой Черноморец» — говорил главный тренер команды Александр Бабич. Впрочем, это оказалось преувеличением – команда смогла пережить зиму и войти в весну с практически тем же составом, по крайней мере, это точно не «совершенно другой Черноморец».

Главные потери это, конечно уход Боровика и Филимонова – основной вратарь и основной опорник да еще и капитан. Можно было бы сюда добавить Владислава Калитвинцева, но он так часто вылетал из-за травм, что просто не успевал выходить на свой оптимальный уровень. Поэтому его влияние на игру Черноморца в этом сезоне было не таким большим как в прошлом.

Конечно, самая болезненная потеря – Филимонов. На данный момент в Черноморце нет футболист с таким отбором как у Артема. В опорной зоне теперь будут играть Смирнов и Андриевский, потому как больше некому. Зато в атаке у одесситов – разнообразие – большинство хавбеков Черноморца могут сыграть на разных позициях. Тот же Коркишко способен закрыть практически любую из четырех позиций.

Отлично, что клубу удалось подписать Карнозу, но вряд ли Артур будет готов уже в первых матчах весны. Ожидается большая польза от нападающего Жорже Элиаса, поскольку от Хобленко, который играл осенью, проку было мало. «Я рассматриваю Элиаса больше в роли первого нападающего», — уже сказал Бабич.

То есть, Черноморец практически не изменился, потому, как лицом его будут те же игроки, что и в прошлом году, а значит, игра не будет разбалансированной. Ждем уверенной победы Черноморца в борьбе с ослабевшей Ворсклой за шестое место.

Пришли Ушли з. Каплиенко (Аланьяспор), н. Джордже Элиас Дос Сантос (Капфенберг), н. Мурашов (Гурия, вернулся из аренды), в. Смородин, п. Машнин (Реал Фарма), з. Аблитаров (Оболонь-Бровар), п. Карноза (Карпаты, свободный агент) з. Матеус, п. В. Калитвинцев (Динамо, вернулся из аренды), в. Боровик (Карпаты), п. Филимонов (Карпаты), п. Иса Шериф, п. Куценко

Ориентировочный состав весной: Безрук – Данченко, Хочолава, Мартыненко, Люлька – Смирнов, Андриевский – Татарков, Кабаев, Коркишко – Элиас.

Слова

Александр Бабич, главный тренер:

«Сборы получились, весь объем работы выполнили и провели очень хорошие спарринги. В целом отношение ребят радует. Заложили фундамент и хорошо поработали над техникой. Также радует, что заканчиваем сбор без травмированных, что говорит о правильном тренировочном процессе и правильном восстановлении. Приятно, что растут молодые ребята, выдерживают нагрузки те же Мусолитин и Норенков»

Главное событие зимы:

Неожиданная стабильность. В декабре ожидалось, что Черноморец развалиться с кадровой точки зрения, но этого не случилось и минимум до лета болельщики команды могут чувствовать себя спокойно.

Александрия

Владимир Шаран – тренер системный, его сложно назвать сторонником резких решений. Приняв команду в 2014-ом году, он планомерно выстраивал ее игру и то, что мы видим последние два сезона – результат этой работы и, по большому счету, максимум, на что способна Александрия при нынешнем составе. Но ситуация в чемпионате сейчас такая, что даже не прикладывая сверхусилий, а только лишь за счет инерции, команда уровня Александрии должна спокойно проходить в первую шестерку.

Неудивительно, что усиления зимой практически не было, а приход Симинина, это даже не попытка заменить Микицея, который, скорее всего, из-за допингового дела не будет помощником команде весной, а просто появилась возможность взять толкового игрока бесплатно. Думается, даже если бы Микицей не попал в переплет, то Симинин бы все равно пришелся ко двору команде.

Сам же Шаран главной проблемой команды называл позицию крайних полузащитников – ни Козак, ни Полярус, ни Старенький, ни Леонов не смогли стать незаменимыми, играя по очереди. Но, судя по всему, именно они будут закрывать фланги во второй части. Плюс Цуриков и Чеботаев, которые, хоть и номинальные защитники могут довольно успешно играть ближе к атаке. Вспомните хотя бы две голевые передачи Чеботаева в матче с луганской Зарей.

Шаран пробовал решить проблему с флангами полузащиты за счет подписания Юрия Габовды, но футболист, побывав на сборах с командой, решил не подписывать контракт, хотя Шаран говорил, что он, скорее всего, будет в команде.

Пришли Ушли з. Бондаренко (Скала), з. Симинин (Ворскла, с.а.) п. Яремчук (Динамо, в.а.), п. Жичиков (Шахтер, в.а.), з. Матвеев (с.а.)

Ориентировочный состав весной: Новак – Симинин, Шендрик, Гитченко (Басов), Чеботаев – Запорожан, Банада – Цуриков (Козак), Полярус (Старенький), Грицук – Пономарь.

Слова

Владимир Шаран, главный тренер:

"Нынешняя позиция в турнирной таблице хорошая для нас и неожиданная для многих. Конечно, хочется, чтобы ребята добавляли и соответствовали этой позиции своей игрой. На сборах акцентируем внимание не только на игре в обороне, но и на наших действиях в атаке, хочется видеть больше контроля мяча, чего нам не хватало в официальных поединках"

Главное событие зимы:

На, в целом, позитивный фон зимней подготовки негативно повлиял уход Яремчука, на место которого никто так и не пришел, а удачная игра Романа в контрольных матчах за Динамо не дает надежды, что он вернется в Александрию. Что ж, похоже, пришла пора Грицуку стать полноценно основным. Главный «фантазиста» команды частенько слышал упреки в недостаточной мобильности, компенсируя этот недостаток тонкими передачами и шикарными, хоть и редкими (три) голами. Теперь придется выводить свою игру на более стабильный уровень и обязательно добавить в мобильности – иначе придется Шарану ставить под Василия двух чистых опорников, что сделает игру команды не такой разнообразной и исполненной множества вариантов.