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Football.ua о критической ситуации в Динамо и путях ее решения.

Нет сомнений в том, что управление клубом со стороны Игоря Суркиса и его команды — неидеальное: нет нормальной работы с болельщиками, клубный сайт смешит людей всякими глупостями, а Суркис попытками поделиться своим мнением сколько форвардов должно выходить в старте. И эта глобальная проблема (которая однозначно существует), закрывает более мелкую, но ту, которая и влияет непосредственно на результат — персона главного тренера.

Среди продвинутых пользователей, тех, которые привыкли смотреть на вещи глобально, принято костерить в первую очередь именно Суркиса, выставляя Реброва эдакой жертвой обстоятельств. Мол, если бы не Суркис с его "профессионалами", которые не дают тренеру жизни, то все было бы нормально. Но факт остается фактом — Ребров не тренер уровня Динамо.

Разве это Суркис говорит Реброву, как проводить тренировки: сколько работать с мячом, а сколько без мяча или сколько на зимних сборах провести контрольных матчей? Нет. Разве это Суркис выбирает основной состав на игру? Вряд ли. Это Суркис сказал Реброву, что надо отправить Теодорчика, а вместо него взять Гладкого? Сейчас бытует мнение, что Гладкий и Громов — это креатуры Рауля Рианчо — тогда тоже вопрос к Реброву — так кто в команде был главным тренером и за кем последнее слово?



Или может Суркис не платит футболистам зарплаты, или может зарплаты маленькие? Может в этом проблема? Может ребята по полгода не получали зарплаты, как где-нибудь в Луцке или Полтаве? Кстати, Полтава, которая реально полгода не получала зарплату, обыграла Динамо в Киеве 2:0. Помните, как Динамо еле ползало по полю, будто это они, а не Шахтер с большим отрывом на первом месте? Кстати, а кто отвечает за морально-волевые качества коллектива, кто должен морально настраивать игроков? Тоже Суркис?

При всех недостатках Игоря Михайловича он делает главное — финансирует команду. Его работники — напоенные, накормленные, отмасажированные, получают высокие зарплаты (хоть и не такие как раньше), но при этом виноват во всем Суркис, а Ребров просто жертва президента-самодура?

Но, если ответить на все вышезаданные вопросы, то главный недостаток Суркиса в том, что он патологически не умеет выбирать тренеров. На эмоциях убрал Михайличенко, при котором команда успешно (хоть и не так как при Лобановском) и регулярно играла в группе Лиги чемпионов. За все тринадцать лет после ухода Михайличенко у Динамо был только один относительно удачный период при первом приходе Юрия Семина. При этом Суркис метался от холерика Сабо, которого назначал главным тренером во всех непонятных ситуациях до флегматика Демьяненко, который, конечно, хороший парень и классный в прошлом футболист, но не более. Тренера можно назначать, используя разные критерии, но Суркис использовал только один — наличие "динамовского сердца". У всех кроме Семина и Газзаева оно было.

Точно так же назначался и Ребров. Разве Ребров где-то работал до Динамо и показал свои умения, чтобы получить возможность тренировать такую команду как Динамо? Нет. Разве за три года при Реброве Динамо показало какой-то прогресс? Ну, если сравнить с Блохиным, то, наверное, да. Но разве период Блохина не считается одним из самых худших в истории Динамо, разве низкая сравнительная база — повод говорить, что сейчас все хорошо? Да при Реброве Динамо дважды выиграло чемпионство и это было поводом даже при наличии отсутствия игры держать Реброва главным тренером, но Динамо уже откровенно провалило: 1. прошлую Лигу чемпионов, 2. нынешний чемпионат (второе место — не провал, провал — очковый разрыв между Динамо и Шахтером), 3. трансферную кампанию — окей, оставим в покое Теодорчика с Гладким — неужели в Динамо все так печально с молодыми воспитанниками, что приходится приглашать таких откровенно посредственных футболистов, как Кадар и Пантич?

И самое главное — попробуйте сейчас вспомнить хоть одну игру Динамо, от которой вы реально получили удовольствие, где команда Реброва классно отыграла, а не отмучилась. Эвертон, Бешикташ – все. За последние полгода ситуация настолько ухудшилась, что даже откровенные провалы, как поражение от дома от Шахтера 3:4, преподносится, как успешная игра Динамо, а кто-то видит в ней элемент прогресса.

Имея перед собой пример того же Санжара, который каждые полгода теряет лучших футболистов, но снова и снова "делает" команду, которая дает всем бой или Вернидуба у которого такая же ситуация, называть Реброва тренером уровня Динамо и продолжать в него верить, при этом обвиняя во всем Суркиса, уже даже не смешно. Кстати, в прошлом туре Динамо было на грани потери очков после очередной невзрачной игры с Олимпиком — гол Беседина в добавленное арбитром время дал Реброву еще неделю, за которую он должен был взбодрить команду. Но Динамо снова вышло на поле и так и продолжило бесцельно бродить по полю не переходя на бег. Очевидно, что у Реброва нет контроля над ситуацией, и он снова возвращается к привычным — "плохое поле", "футболисты меня не услышали", "будем разбираться" и прочим заготовкам.

Чемпионат провален — у нового главного тренера была бы прекрасная возможность через этот сезон подготовиться к следующему — отсеять тех, кто не мотивирован, подтянуть тех, кто будет бегать, а не ходить по полю (кстати, когда не идет игра Кварцяный рекомендует кататься на ж..е, что метафорически означает — "хотя бы просто старайся").

Сейчас у Суркиса есть прекрасная возможность сделать свой первый удачный менеджерский ход за все время пребывания в Динамо — уволить Реброва и ответственно подойти к выбору нового тренера, не обращая внимание – играл он раньше в Динамо или нет.

Александр Озирный, Football.ua