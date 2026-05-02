Нова угода розрахована до літа 2027 року.

Грецький АЕК на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Домагоєм Відою.

Нова угода з 37-річним хорватом розрахована до літа 2027 року. Для Домагоя це буде п'ятий сезон у складі грецького клубу.

Нинішнього сезону Віда провів 19 матчів, у яких забив один м'яч та віддав одну гольову передачу.

Після 28 турів АЕК лідирує у чемпіонській групі чемпіонату Греції, випереджаючи Олімпіакос на п'ять очок за чотири тури до фінішу сезону.

Нагадаємо, Віда з 2013 до 2017 року виступав за київське Динамо.