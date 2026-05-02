Нова угода розрахована до літа 2027 року.
02 травня 2026, 14:44
Грецький АЕК на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з захисником Домагоєм Відою.
Нова угода з 37-річним хорватом розрахована до літа 2027 року. Для Домагоя це буде п'ятий сезон у складі грецького клубу.
Нинішнього сезону Віда провів 19 матчів, у яких забив один м'яч та віддав одну гольову передачу.
Після 28 турів АЕК лідирує у чемпіонській групі чемпіонату Греції, випереджаючи Олімпіакос на п'ять очок за чотири тури до фінішу сезону.
Нагадаємо, Віда з 2013 до 2017 року виступав за київське Динамо.