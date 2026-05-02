Лісабонський Спортінг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання нового контракту із головним тренером Руй Боржешом.

Нова угода з 44-річним португальцем розрахована до літа 2028 року.

Боржеш очолив "левів" у 2024 році — під його керівництвом команда провела 98 матчів — 60 перемог, 22 нічиї та 16 поразок. Минулого сезону "леви" виграли Прімейру та Кубок країни.

Після 31 туру Спортінг набрав 73 очки і посідає третє місце у Прімейрі, відстаючи від Бенфіки на два бали. Лідирує Порту, у якого 82 очки.

Також Спортінг вийшов у фінал Кубка Поругалії, де зіграє проти Торреенсе — гра пройде 24 травня.