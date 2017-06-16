Экс-голкипер Карпат Андрей Тлумак возглавил молодежную команду львовян.
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16 июня 2017, 21:13
Официальный сайт Карпат сообщил о назначении Андрея Тлумака на пост старшего тренера команды U-19.
Помогать на этой должности Тлумаку будут Андрей Сапута, Олег Гарас и тренер вратарей Богдан Стронцицкий.
В прошлом сезоне команда U-19 заняла 6-е место в чемпионате среди своих сверстников.
Произошли изменения и в главной команде львовян – в следующем сезоне ее будет тренировать испанец Серхио Наварро.