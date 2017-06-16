Украина

Экс-голкипер Карпат Андрей Тлумак возглавил молодежную команду львовян.

Официальный сайт Карпат сообщил о назначении Андрея Тлумака на пост старшего тренера команды U-19.

Помогать на этой должности Тлумаку будут Андрей Сапута, Олег Гарас и тренер вратарей Богдан Стронцицкий.

В прошлом сезоне команда U-19 заняла 6-е место в чемпионате среди своих сверстников.

Произошли изменения и в главной команде львовян – в следующем сезоне ее будет тренировать испанец Серхио Наварро.