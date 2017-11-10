Команда Андрея Шевченко добилась волевой победы над сборной Словакии (2:1).
ФОТО: DYNAMO.KIEV.UA
10 ноября 2017, 21:56
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Украина — Словакия 2:1
Голы: Ярмоленко, 39, Коноплянка, 55 — Штетина, 9
Украина: Пятов (Коваль, 46) — Караваев (Бутко, 63), Хачериди (Шабанов, 80), Ордец, Соболь — Малиновский (Шахов, 81), Ротань — Ярмоленко, Марлос (Андриевский, 78), Коноплянка (Мякушко, 90) — Коломоец.
Словакия: Дубравка (Полачек, 46) — Дьомбер (Сабо, 46), Шкртел, Штетина (Лоботка, 46), Губочан — Грошовски, Шкриниар, Гамшик (Беро, 64), Дуда, Руснак — Немец (Мак, 63)
Предупреждения: Ротань, Шабанов — Штетина, Шкртел