Бразилия

Форвард може отримати виклик на березневі товариські матчі проти Франції та Хорватії.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті не виключає повернення Неймара до національної команди. Форвард може потрапити до заявки на товариські матчі проти Франції та Хорватії, які заплановані на кінець березня.

Щоб отримати виклик, нападник має довести свою готовність витримувати інтенсивні матчі після тривалої перерви. До оголошення складу 16 березня Неймар зможе зіграти лише у двох поєдинках — проти Мірассола 10 березня та Корінтіанса 15 березня.

У тренерському штабі уважно стежитимуть за фізичною формою футболіста. Його шанси можуть зрости, якщо він продемонструє переконливу гру, а також з огляду на кадрові проблеми в команді. Зокрема, Естеван відновлюється після м’язового ушкодження, а Родріго вибув через розрив передньої хрестоподібної зв’язки коліна.

Нагадаємо, початок сезону 2026 року Неймар пропустив через проблеми з коліном. У грудні 2025-го він переніс операцію, а вперше після відновлення з’явився на полі 16 лютого, вийшовши на заміну в матчі проти Вело Клуб, який завершився перемогою його команди з рахунком 6:0.