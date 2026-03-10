Бразилия

Разом із аргентинцем клуб покинули його асистенти та тренери, а команда наразі очолює турнірну таблицю Серії А разом із Палмейрасом.

Бразильський Сан-Паулу офіційно повідомив про відхід головного тренера Ернан Креспо. Разом із 50-річним фахівцем клуб залишили асистенти Хуан Бранда та Віктор Лопес, тренери з фізичної підготовки Федеріко Мартінетті та Леандро Пас, а також тренер воротарів Густаво Непоте.

Креспо очолив Сан-Паулу у червні 2025 року. Під його керівництвом команда фінішувала на восьмому місці у сезоні бразильської Серії А. Це був другий прихід аргентинця до клубу, адже він вже тренував "трикольорних" з лютого по жовтень 2021 року.

Наразі Сан-Паулу набрав 10 очок у чотирьох турах Серії А, розділяючи перший рядок із Палмейрас. Наступний матч команди заплановано на 13 березня проти Шапекоенсе.