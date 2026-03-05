Бразилия

Португальський фахівець підписав контракт із бразильським клубом до кінця 2027 року.

Бразильський Фламенгу оголосив про призначення Леонарду Жардіма на посаду головного тренера команди. Португальський спеціаліст підписав угоду з клубом, яка діятиме до грудня 2027 року.

У середу, 4 березня, 51-річний наставник уже провів перше тренування з командою. Офіційна презентація нового головного тренера для представників медіа запланована на 5 березня.

Разом із Жардімом до тренерського штабу Фламенгу увійшли його асистенти Антоніу Вієйра, Жозе Баррос та Діогу Діаш.

Нагадаємо, що 3 березня керівництво клубу відправило у відставку Філіпе Луїса, який працював із командою протягом двох з половиною років.

Останнім місцем роботи Жардіма був Крузейру, який він залишив у грудні 2025 року.