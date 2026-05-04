Іспанія

Мадридці можуть підписати нідерландця влітку, а англійський клуб вже визначив ціну.

Півзахисник Манчестер Сіті Тейані Рейндерс може змінити клуб під час літнього трансферного вікна. Нідерландський хавбек втратив стабільне місце у складі команди Хосепа Гвардіоли, що підштовхнуло керівництво до розгляду варіанту з його продажем.

За інформацією Transfer News Live, одним із головних претендентів на 27-річного футболіста є мадридський Реал, який прагне підсилити центральну лінію поля. Очікується, що Манчестер Сіті запросить за гравця близько 58 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Рейндерс провів 45 матчів у всіх турнірах, відзначившись сімома голами та вісьмома результативними передачами.

Нагадаємо, що влітку минулого року англійський клуб придбав хавбека у Мілана приблизно за 55 мільйонів євро.