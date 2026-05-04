Форвард Баварії не планує залишати Мюнхен і готується до нового контракту.

Нападник Баварії Гаррі Кейн ухвалив рішення щодо свого майбутнього на тлі тривалого інтересу з боку Манчестер Юнайтед. Англійський форвард не збирається змінювати клуб і налаштований продовжити кар’єру в Мюнхені.

За інформацією Football Insider, Кейн свідомо відмовився від можливості дострокового розірвання контракту, оскільки його повністю влаштовує життя в Німеччині та амбіції клубу боротися за найпрестижніші трофеї. Очікується, що найближчим часом сторони можуть узгодити нову довгострокову угоду.

Ще у 2023 році нападник був близький до переходу в Манчестер Юнайтед після відходу з Тоттенгема, однак тоді зробив вибір на користь Баварії. Його чинний контракт із німецьким грандом розрахований до 2027 року.

Кейн проводить феноменальний сезон: у 46 матчах він забив 54 голи та віддав 7 результативних передач. Англієць входить до числа головних претендентів на Золотий м’яч, особливо у разі успіху в Лізі чемпіонів або на міжнародній арені.