Маротта підтвердив зацікавленість Барселони, але запевнив, що захисник хоче залишитися.

Президент Інтера Джузеппе Маротта прокоментував ситуацію навколо захисника Алессандро Бастоні, яким цікавляться провідні європейські клуби.

За словами функціонера, інтерес до італійця справді існує, зокрема з боку Барселони, однак жодних офіційних пропозицій до клубу наразі не надходило.

"У цей момент Бастоні є нашим гравцем, він хоче залишитися, і ми раді втримати його з нами", — заявив Маротта.

У поточному сезоні 25-річний оборонець провів 38 матчів за Інтер у всіх турнірах, відзначившись двома голами та шістьма асистами. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 70 мільйонів євро.