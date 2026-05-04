Маротта підтвердив зацікавленість Барселони, але запевнив, що захисник хоче залишитися.
Алессандро Бастоні, getty images
04 травня 2026, 15:44
Президент Інтера Джузеппе Маротта прокоментував ситуацію навколо захисника Алессандро Бастоні, яким цікавляться провідні європейські клуби.
За словами функціонера, інтерес до італійця справді існує, зокрема з боку Барселони, однак жодних офіційних пропозицій до клубу наразі не надходило.
"У цей момент Бастоні є нашим гравцем, він хоче залишитися, і ми раді втримати його з нами", — заявив Маротта.
У поточному сезоні 25-річний оборонець провів 38 матчів за Інтер у всіх турнірах, відзначившись двома голами та шістьма асистами. За оцінкою Transfermarkt, його ринкова вартість становить близько 70 мільйонів євро.