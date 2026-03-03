Бразилия

Чинні переможці Копа Лібертадорес попрощалися з Філіпе Луїсом через внутрішні розбіжності.

Бразильський Фламенгу оголосив про відставку головного тренера Філіпе Луїса, який очолював команду з вересня 2024 року.

Рішення було ухвалене одразу після півфінального матчу Ліги Каріока, в якому команда здобула переконливу перемогу з рахунком 8:0. Попри розгромний успіх, керівництво клубу вирішило припинити співпрацю зі спеціалістом.

За інформацією бразильських ЗМІ, однією з головних причин стали розбіжності всередині клубу. Частина футболістів не знаходила спільної мови з наставником, а президент Фламенгу Луїс Едуардо Бапа виступав за зміну тренера. Технічний директор Жозе Боту, відомий за роботою в Шахтарі, намагався зберегти фахівця та дати йому час після невдалого старту сезону, однак зрештою підтримав рішення керівництва.

Нагадаємо, наприкінці лютого червоно-чорні поступилися Ланусу у фіналі Суперкубка Південної Америки (2:3), а в чемпіонаті Бразилії набрали чотири очки у трьох стартових турах.

Філіпе Луїс відомий також своєю успішною ігровою кар’єрою. Ексзахисник виступав за Атлетіко та Челсі, здобувши за роки виступів близько двадцяти трофеїв.