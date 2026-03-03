Бразилия

Португальський фахівець Леонарду Жардім очолить бразильський гранд замість нещодавно звільненого Філіпе Луїса.

Щойно бразильський Фламенгу попрощався з наставником Філіпе Луїсом, чиї підопічні виграли останній матч із рахунком 8:0, як йому вже знайшли заміну.

За інформацією джерела, керманичем восьмиразових чемпіонів країни стане Леонарду Жардім. За попередніми даними, контракт із португальцем буде розрахований до кінця 2027 року. Примітно, що клуб узгоджував деталі угоди зі штабом тренера ще до того, як попереднього наставника повідомили про звільнення.

У минулому Жардім очолював Олімпіакос, лісабонський Спортінг, Монако та низку інших колективів. Останнім місцем його роботи був бразильський Крузейру, який він залишив у 2025 році.