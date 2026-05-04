Україна

Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу над Динамо Київ.

Донецький Шахтар напередодні в гостьовому матчі двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги обіграв київське Динамо.

Динамо — Шахтар 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри півзахисник "гірників" Артем Бондаренко прокоментував виступ власної команди.

"Дуже щасливий, що перемогли. Динамо — це круто, тим паче в Києві. Тут хороша атмосфера та футбольне свято, тому ми дуже щасливі.

Неприємно, щоправда, пропускати такі м’ячі, майже з нічого. Утім, слід відзначити якість гола Пономаренка — він був на неймовірному рівні. Для нас головне було заспокоїти гру, щоб вона проходила під нашим контролем.

У першому таймі припускались багатьох простих помилок, нетипових для нас, але, як наголошував тренерський штаб, найголовніше було заспокоїтись та демонструвати свою гру.

Залишається одна перемога до чемпіонства, але Динамо — це неймовірно принциповий суперник, і ми справді були щасливі перемогти тут.

Наш графік? Це можна назвати марафоном на виживання, це буде більш доречно. Позавчора ввечері приїхали і зараз одразу сідатимемо в потяг та вирушатимемо далі.

Утім, така склалась ситуація, і думаю, що півфінал єврокубка — привілей, тому це наша робота, не скаржитимемось. Щасливі, що в чемпіонаті наші результати не страждають через це і ми продовжуємо перемагати", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар гостюватиме в СК Полтава, а посеред тижня навідається до лондонського Крістал Пелес у рамках Ліги конференцій УЄФА.