Бразилия

Чемпіонство штату розігрувалось не тільки за футбольні досягнення.

Глибокої ночі за європейським часом завершився плей-оф чемпіонату бразильського штату Мінейру, у якому Крузейру з мінімальним рахунком обіграв Атлетіку Мінейру на стадіоні Мінейран у Белу-Орізонті.

Єдиний м’яч у підсумку на 60 хвилині забив нападник номінальних господарів Кайо Жорже, який відомий за виступами в туринському Ювентусі.

Однак запам’ятається ця зустріч не тільки цим.

На останніх секундах відбулось грубе зіткнення поміж воротарем Атлетіку Еверсоном та півзахисником Крузейру Крістіаном, після якого команди вже було не розняти.

Безпосередньо на футбольному полі розгорнулась шалена бійка, за підсумками якої головний арбітр Матеус Кандансан навіть не зміг покарати порушників порядку безпосередньо на гарячому.

Але протокол рефері після матчу зафіксував рекордні 23(!) вилучення в складі обох клубів.

Із боку Крузейру санкції отримали наступні гравці: Кассіо, Фагнер, Фабрісіо Бруно, Жуан Марсело, Вільяльба, Кауан Пратес, Крістіан, Лукас Ромеро, Матеус Енріке, Волес, Жерсон та Кайо Жорже.

Вилучення в складі Атлетіку отримали: Еверсон, Габріель Дельфім, Пресіадо, Льянко, Руан Трессольді, Жуніор Алонсо, Ренан Лоді, Алан Франко, Алан Мінда, Кассіерра та Халк.

Нагадаємо, що за Атлетіку також виступають колишні нападники київського Динамо та донецького Шахтаря Дуду та Бернард відповідно. Останнього замінили ще на 66 хвилині саме на Кассіерру, тоді як перший брав участь у заворушеннях, але залишився без покарання.