Італія

Італійський футбол вражає.

П’яченца з італійської Серії D двічі двічі протягом одного дня звільнила головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

У вівторок вранці клуб відправив у відставку Карміне Парлато разом зі спортивним директором клубу Алессіо Сестою. Того ж дня, новим головним тренером команди було призначено Сімоне Бентівольо. Він провів одне тренування, після чого контракт з ним було розірвано через протести фанатів П'яченци, яки пригадали керівництву клубу, що Бентівольо свого часу був причетний до справи про букмекерські ставки.

Після Бентівольо команду очолив Стефано Россіні, якого в жовтні П’яченца звільнила, щоб призначити Парлато. Все це відбулося 19-го листопада.