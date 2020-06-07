Англия

В понедельник состоится заседание Спортивного арбитражного суда по поводу дисквалификации Манчестер Сити.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне в понедельник, 8 июня, рассмотрит жалобу Манчестер Сити на УЕФА за отстранение от Лиги чемпионов — сообщает The Telegraph.

Исполнительный директор Манчестер Сити Ферран Сориано утверждает, что действующий чемпион Англии не нарушал никаких правил финансового фэйр-плей, а само расследование УЕФА было спровоцировано безосновательными обвинениями, прозвучавших в материале Der Spiegel.

Немецкое издание утверждало, что "горожане" искажали истинную величину спонсорских сделок, чтобы покрыть финансовое вливание в клуб его владельцев.

Кроме того, Сориано обвинил УЕФА в предвзятом отношении к именно его клубу, игнорируя тех, кто действительно нарушает правила ФФП. В то время, как Манчестер Сити полностью свободен от долгов, является прибыльным и идеально организованным, что вызывает зависть конкурентов.