Англия

Трехдневное слушание по апелляции "горожан" на исключение из Лиги чемпионов завершилось.

УЕФА отстранил Манчестер Сити от Лиги чемпионов на два сезона и оштрафовал на 30 миллионов евро за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год. "Горожане" ожидаемо не согласились с данным наказанием и подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

В понедельник, 8 июня, CAS начал рассматривать жалобу Манчестер Сити на УЕФА по средствам видеосвязи, а само слушание продлилось три дня и завершилось сегодня.

Как сообщает Sky Sports, Спортивный арбитражный суд объявит свое окончательно решение по апелляции Манчестер Сити на отстранение от Лиги чемпионов в первой половине июля.

Если жалоба "горожан" будет отклонена, при это клуб займет место в топ-4 турнирной таблицы АПЛ, то место в Лиге чемпионов достанется команде, которая займет пятую строчку.