Англия

Трое игроков имеют проблемы со здоровьем.

ФК Львов на предстоящих выходных должен встретиться с донецким Олимпиком в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги.

Наставник "сине-золотых" Егише Меликян не сможет рассчитывать сразу на четверых футболистов.

Ярослав Богунов пропустит тур из-за перебора желтых карточек. Также проблемы со здоровьем испытывают Сабино, Ренан и Андрей Бусько. Об этом сообщает телеканал Футбол.

Тем не менее Меликян сможет рассчитывать на восстановившегося Альваро.

Матч Олимпик — Львов состоится в субботу, 13 июня, в 19:30 на стадионе Динамо имени Лобановского. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.