Трое игроков имеют проблемы со здоровьем.
Егише Меликян, фото ФК Львов
12 июня 2020, 12:34
ФК Львов на предстоящих выходных должен встретиться с донецким Олимпиком в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги.
Наставник "сине-золотых" Егише Меликян не сможет рассчитывать сразу на четверых футболистов.
Ярослав Богунов пропустит тур из-за перебора желтых карточек. Также проблемы со здоровьем испытывают Сабино, Ренан и Андрей Бусько. Об этом сообщает телеканал Футбол.
Тем не менее Меликян сможет рассчитывать на восстановившегося Альваро.
Матч Олимпик — Львов состоится в субботу, 13 июня, в 19:30 на стадионе Динамо имени Лобановского. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.