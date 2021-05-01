Англия

Специалист не подходит под критерии боссов клуба.

Английский Тоттенхэм, который не так давно уволил Жозе Моуриньо с поста главного тренера, продолжает поиски нового наставника.

В СМИ ранее была информация о том, что клуб может возглавить известный немецкий специалист Ральф Рагник.

Однако по информации журналиста Sport Bild Кристиана Фалька, несмотря на желание Рагника встать у руля "шпор", боссы клуба исключают вариант приглашения 62-летнего коуча.

Сообщается, что в клубе хотят видеть более молодого специалиста, который должен обладать большими амбициями.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм интересовался Эриком тен Хагом, но тот продлил контракт с Аяксом.

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