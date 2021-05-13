Англия

Команды поделили очки в упорной борьбе.

Эвертон в рамках перенесенного поединка 19-го тура играл на выезде против Астон Виллы — матч завершился "сухой" ничьей.

Команды так и не смогли открыть счет за девяносто минут. Тем самым, Эвертон упустил возможность подняться на пятое место.

Астон Вилла — Эвертон 0:0

Астон Вилла: Мартинес — Конса, Таргетт, Мингз, Кэш (Аль-Мухаммади, 45) — Дуглас Луис, Эль-Гази, Баркли (Рэмзи, 65), Макгинн — Траоре (Грилиш, 72), Дэвис.

Эвертон: Пикфорд — Годфри, Холгейт, Динь, Коулмэн (Ивоби, 75) — Дукуре, Сигурдссон (Андре Гомеш, 67), Аллан, Кин — Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Предупреждения: Траоре, Макгин — Сигурдссон