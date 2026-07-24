Італія

Легендарний півзахисник досяг усної домовленості з Федерацією футболу Італії та змінить на посаді Дженнаро Гаттузо.

Ексгравець Ювентуса та Мілана Андреа Пірло стане новим головним тренером національної збірної Італії. Відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що сторони вже досягли усної згоди, а контракт фахівця діятиме до 2030 року.

До тренерського штабу Пірло увійде його колишній партнер по команді Роберто Бароніо. Зазначається, що процес переговорів та узгодження деталей суттєво пришвидшився завдяки активній участі Паоло Мальдіні та Леонардо.

Національна команда Італії залишалася без постійного наставника з квітня 2026 року, коли посаду покинув Дженнаро Гаттузо. Він подав у відставку після того, як Скуадра Адзурра сенсаційно не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу 2026 року, поступившись збірній Боснії і Герцеговини у серії пенальті під час фіналу плейоф.

Для італійців це вже третій поспіль пропущений мундіаль. Сам Гаттузо керував командою з червня 2025 року, прийшовши на зміну звільненому Лучано Спаллетті.

Останнім місцем роботи 47-річного Андреа Пірло у футболі був еміратський клуб Dubai United. Фахівець очолив команду Першого дивізіону ОАЕ влітку 2025 року. До цього він також встиг попрацювати на чолі турецького клубу Фатіх Карагюмрюк, Сампдорії та туринського Ювентуса.