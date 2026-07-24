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Колишній високопосадовець Федерації футболу України роками переховувався від правосуддя.

У столиці Словаччини, Братиславі, правоохоронці затримали колишнього високопосадовця УАФ, який перебував у міжнародному розшуку. Його звинувачують у масштабних фінансових махінаціях. Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За даними слідства, затриманий розробив та втілив схему незаконного виведення коштів з рахунків Федерації на загальну суму майже 295 мільйонів гривень. Для реалізації махінацій використовувалися підконтрольні комерційні структури.

Оборудка здійснювалася шляхом укладання фіктивних договорів на товари, які існували виключно на папері. Серед вказаних у документах "закупівель" були: морепродукти; елітні сорти чаю та кави; електрообладнання. Через ці дії Федерація футболу України та її регіональні осередки зазнали багатомільйонних збитків.

Офіс Генерального прокурора вже розпочав процедуру екстрадиції. До компетентних органів Словацької Республіки скеровано офіційний лист про намір звернутися із запитом щодо видачі затриманого, а також застосування до нього тимчасового арешту.

Генеральний прокурор підкреслив, що затримання стало результатом ефективної та професійної взаємодії українських правоохоронців з іноземними партнерами.

"Ми й надалі будемо повертати в Україну тих, хто роками вважав, що за кордоном можна сховатися від закону. Час, відстань, інша країна чи нове життя не скасовують відповідальності", — заявив Руслан Кравченко.

Нагадаємо, раніше була інформація, що колишній президент УАФ Андрій Павелко втік закордон.