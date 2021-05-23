Англия

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок английской Премьер-лиги.

В рамках поединка 38-го тура английской Премьер-лиги, состоится встреча между Манчестер Сити и Эвертоном. Компания Parimatch считает, что больше шансов на победу у хозяев.

Так, коэффициент на победу Манчестер Сити составляет 1,45, на ничью — 4,90, на победу Эвертона — 7,00.

При этом эксперты сильно сомневаются, что "ирискам" удастся забить более одного мяча. Коэффициент на это составляет 2,55.

Матч Манчестер Сити — Эвертон состоится 23 мая. Начало — в 18:00 по киевскому времени.