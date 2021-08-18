Англия

Третий комплект "горожан" выполнен в синем цвете.

Манчестер Сити на своем официальном сайте представил вниманию общественности новый комплект формы, в который будет исполнять роль "третьего" в сезоне-2021/22.

Форма от спортивного бренда Puma выполнена в синем цвете, а логотип команды заменен надписью "Man City".

Pushing boundaries 👊



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🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM — Manchester City (@ManCity) August 18, 2021

Фото третьей формы Манчестер Сити на сезон-2021/22:

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