Манчестер Сити на своем официальном сайте представил вниманию общественности новый комплект формы, в который будет исполнять роль "третьего" в сезоне-2021/22.

Форма от спортивного бренда Puma выполнена в синем цвете, а логотип команды заменен надписью "Man City".

