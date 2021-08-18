Третий комплект "горожан" выполнен в синем цвете.
Третья форма Манчестер Сити на сезон-2021/22
18 августа 2021, 20:41
Манчестер Сити на своем официальном сайте представил вниманию общественности новый комплект формы, в который будет исполнять роль "третьего" в сезоне-2021/22.
Форма от спортивного бренда Puma выполнена в синем цвете, а логотип команды заменен надписью "Man City".
Фото третьей формы Манчестер Сити на сезон-2021/22:
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