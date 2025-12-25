Англія

Червоні дияволи визначили вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде як пріоритетну ціль.

Манчестер Юнайтед вимушений оперативно коригувати свої плани на зимове трансферне вікно.

Оскільки Манчестер Сіті наразі вважається фаворитом у боротьбі за зірку Борнмута Антуана Семеньо, керівництво Юнайтед переключило увагу на ринок Бундесліги. Як повідомляє видання GIVEMESPORT, новою ціллю манкуніанців став вінгер РБ Лейпциг Ян Діоманде.

Молода зірка Лейпцига вже встигла привернути увагу провідних скаутів Європи. Головною характеристикою Діоманде є його феноменальна швидкість, яка дозволяє йому миттєво долати захисні редути суперника.

У Манчестер Юнайтед переконані, що такий профіль гравця ідеально адаптується до високих швидкостей та фізичної боротьби, притаманних англійській Прем'єр-лізі. Попри готовність Юнайтед до переговорів, трансфер обіцяє бути складним із фінансової точки зору.

РБ Лейпциг чітко дав зрозуміти, що не відпустить свого таланта за безцінь:87 мільйонів фунтів стерлінгів. Німецька сторона не має наміру торгуватися, оскільки Діоманде є ключовим активом команди в поточному сезоні.

У нинішній кампанії гравець національної збірної Кот-дʼІвуара зіграв за РБ 14 матчів у Бундеслізі, забив 6 мʼячів та віддав 3 результативні передачі. Контракт з німецьким клубом розрахований до літа 2030 року.