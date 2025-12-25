Англія

Клуби вшанують пам’ять португальського форварда під час поєдинку на Енфілді.

Сини загиблого футболіста Діогу Жоти — Дініш і Дуарте — супроводжуватимуть талісманів команд перед початком матчу між Ліверпулем і Вулвергемптоном, який відбудеться 27 грудня на стадіоні Енфілд. Про це повідомляє видання The Times.

Цей поєдинок стане першим очним протистоянням двох клубів після трагічної загибелі Жоти, який у різні періоди своєї кар’єри виступав як за Ліверпуль, так і за Вулвергемптон. Участь його синів у передматчевій церемонії стане символом пам’яті та поваги з боку футбольної спільноти.

Нагадаємо, Діогу Жота загинув 3 липня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Іспанії разом зі своїм братом Андре. За інформацією слідства, автомобіль, у якому вони перебували, потрапив в аварію під час обгону, після чого з’їхав з дороги та загорівся. Обидва брати загинули на місці події.