Англія

Гравець збірної Камеруну не дограв матч проти Габону.

21-річний півзахисник збірної Камеруну Карлос Балеба зазнав травми у стартовому матчі Кубка африканських націй проти Габону.

Як повідомляє Sky Sports, Балеба отримав пошкодження наприкінці першого тайму зустрічі групи F, у якій камерунці здобули перемогу з рахунком 1:0. Футболісту надали медичну допомогу ще до перерви, однак після відпочинку він на поле вже не повернувся і був замінений.

Зазначається, що участь 21-річного хавбека у другому матчі Камеруну на турнірі залишається під питанням. Наступний поєдинок команда проведе в неділю проти збірної Кот-д’Івуару.

Перед стартом Кубка африканських націй Балеба в інтерв’ю Sky Sports заявляв про свої амбітні цілі на турнірі:



"Я хочу показати все, на що здатний, на цьому Кубку африканських націй. Я прагну стати найкращим півзахисником турніру і в Африці, як Яя Туре".

У поточному сезоні ексгравець Лілля провів 19 матчів за Брайтон у всіх турнірах. У 16 поєдинках він виходив у стартовому складі, однак результативними діями поки що не відзначався.