Італія

Архітектура нового стадіону поєднає культові римські мотиви та інноваційні рішення для міста та вболівальників.

ФК Рома офіційно завершила проєкт свого нового стадіону, який буде розташований у районі П’єтралата у Східному Римі. Проєкт передбачає створення сучасної спортивної арени з найбільшою за кількістю глядачів місць в Європі.

Архітектура стадіону натхненна римськими традиціями та поєднує культові елементи з сучасними лініями. Новий стадіон матиме багатофункціональні простори, екологічно стійкі рішення та заходи для покращення мобільності й інтеграції з міською інфраструктурою.

Клуб висловив подяку меру Риму Роберто Гуальтьєрі та місцевим установам за підтримку, підкресливши, що здача остаточного проєкту є важливим кроком до початку будівництва. Рома також зазначила, що новий стадіон може стати однією з арен для проведення Євро-2032.

За словами клубу, цей проєкт демонструє прагнення Роми забезпечити столицю сучасним, економічно обґрунтованим та екологічно сталим спортивним об’єктом, гідним історії та пристрасті клубу.