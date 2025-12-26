П’ЯТНИЦЯ, 26 ГРУДНЯ, 22:00 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Рубена Аморіма підходить до матчу з бажанням реабілітуватися за дві непрості гри перед Різдвом. Поразка 1:2 від Астон Вілли після феєричного дубля Моргана Роджерса та видовищна нічия 4:4 з Борнмутом дещо зіпсували позитивну динаміку манкуніанців, яка зароджувалася восени. Водночас ці результати не перекреслюють прогресу — це лише друга поразка Юнайтед за останні 11 турів.

Великим ударом для господарів стала травма капітана Бруну Фернандеша, без якого статистика "червоних дияволів" у Прем’єр-лізі виглядає вкрай невтішно. Багато хто жартує, що тепер буде менше ниття на футбольному полі, але це єдиний плюс — в іншому ж важливість португальця для МЮ не описати словами. Його відсутність змусить Аморіма шукати нові рішення в центрі поля, але повернення Каземіро після дискваліфікації та хороша форма Матеуса Куньї додають оптимізму. Бразильський нападник забиває у двох матчах поспіль і є одним з найактивніших гравців ліги за кількістю ударів, проте лазарет та відсутність Браяна Мбемо, Амада та Нуссаїра Мазрауї через Кубок африканських націй викликають чимале занепокоєння.

Ньюкасл також проводить непростий відрізок сезону. Команда Едді Гау втратила перемогу над Челсі, розгубивши перевагу у два м’ячі, а раніше поступилася Сандерленду у дербі, що боляче вдарило по психології. При цьому "сороки" змогли підсилити бойовий дух виходом до півфіналу Кубка ліги, залишаються небезпечними в атаці та зберігають реальні шанси піднятися в таблиці — перемога на Олд Траффорді може дозволити їм обійти прямого конкурента.

Головна проблема гостей — кадрова криза в обороні. Відразу кілька ключових захисників недоступні, і це серйозно ускладнює підготовку до святкового виїзду в Манчестер. Водночас форма Ентоні Гордона та проривний сезон Ніка Вольтемаде, який уже має сім голів у дебютному розіграші АПЛ (і навіть один у власні ворота!), дозволяють Ньюкаслу дивитися у майбутнє з надією. Команда Гау часто втрачає перевагу, але потенціал у нападі залишається високим.