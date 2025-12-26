Англія

Лондонський клуб традиційно активно поводиться на трансферному ринку.

Нападник Астон Вілли Морган Роджерс може змінити клуб, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного англійця зацікавлений лондонський Челсі, який розглядає трансфер гравця наступного літа.

Зазначається, що взимку Астон Вілла не відпустить Роджерса за будь-яких умов, а влітку розгляне доступні варіанти.

При цьому раніше була інформація, що Астон Вілла та Роджерс продовжують переговори щодо нового контракту.

Цього сезону Роджерс провів 24 матчі, в яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.

Додамо, що завтра, 27 грудня, Челсі на своєму полі прийме Астон Віллу в рамках 18 туру АПЛ.