Лондонський клуб традиційно активно поводиться на трансферному ринку.
Морган Роджерс, Getty Images
26 грудня 2025, 10:46
Нападник Астон Вілли Морган Роджерс може змінити клуб, але залишитися в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, у послугах 23-річного англійця зацікавлений лондонський Челсі, який розглядає трансфер гравця наступного літа.
Зазначається, що взимку Астон Вілла не відпустить Роджерса за будь-яких умов, а влітку розгляне доступні варіанти.
При цьому раніше була інформація, що Астон Вілла та Роджерс продовжують переговори щодо нового контракту.
Цього сезону Роджерс провів 24 матчі, в яких забив сім голів та віддав п'ять гольових передач.
Додамо, що завтра, 27 грудня, Челсі на своєму полі прийме Астон Віллу в рамках 18 туру АПЛ.