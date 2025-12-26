Італія

Один із лідерів Роми отримав травму напередодні Різдва і ризикує пропустити щонайменше місяць.

Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні травмувався під час звичайного тренування 24 грудня. Як уточнює Sky Sport, пошкодження, яке спочатку здавалося легким розтягненням, може обернутися тривалою відсутністю капітана "вовків".

За попередніми прогнозами, Пеллегріні зможе повернутися на поле лише за місяць. Це означає, що він точно не допоможе команді Джан П'єро Гасперіні у найближчих поєдинках.

Вже наступного понеділка "джалороссі" зіграють проти Дженоа, а у перший тиждень нового року на них чекають важливі матчі Серії А проти Аталанти та Лечче.

Наразі римляни посідають четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії.