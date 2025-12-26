Англія

Коуч Ньюкасла оцінив форму суперника перед різдвяним протистоянням в АПЛ.

Головний тренер Ньюкасла Едді Хау поділився очікуваннями від стартового матчу 18-го туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед, а також розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні поєдинку.

Наставник Сорок відзначив помітний прогрес Манчестер Юнайтед у порівнянні з минулим сезоном, підкресливши силу суперника та рівень конкуренції:

"Статистично Манчестер Юнайтед набагато сильніший, ніж минулого року. Вони значно покращили свої загальні результати, стали конкурентоспроможними, а в атаці мають кількох серйозних виконавців. Це буде справді хороший і важкий матч для нас, але водночас чудова нагода на Різдво насолодитися масштабом таких ігор", — заявив Хау.

Окремо тренер Ньюкасла прокоментував ситуацію з травмованими футболістами. За його словами, захисник Тіно Лівраменто, який пропустив матч проти Челсі через ушкодження коліна, може уникнути серйозної травми:

"Ми ще чекаємо на повні результати обстеження, але сподіваємося, що нічого серйозного немає і він зможе досить швидко повернутися до тренувань", — зазначив наставник.

Також позитивні сигнали надходять щодо Свена Ботмана та Ніка Поупа. Ботман поки не тренується в загальній групі, однак його повернення очікується найближчим часом, тоді як Поуп має шанс потрапити до заявки на матч, якщо зможе відновити тренування.

Матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл відбудеться 26 грудня о 22:00 на Олд Траффорд. Для Едді Хау цей поєдинок може стати 200-м на посаді головного тренера Ньюкасла.