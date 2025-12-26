Іспанія

Оновлений стадіон має забезпечити третину всіх доходів клубу завдяки туризму, VIP-зонам та інноваційним проєктам.

Цього сезону Реал Мадрид розраховує отримати від експлуатації оновленого Сантьяго Бернабеу понад 400 млн євро. Як повідомляє видання AS, загальні доходи "вершкових" прогнозуються на рівні 1,248 млрд євро (+5% до минулого сезону), і приблизно третина цієї суми — 402,5 млн євро — надійде саме від використання стадіону.

Минулого сезону лише за рахунок бізнесу всередині комплексу (без урахування квитків на матчі) клуб заробив 79,1 млн євро. З них 52,6 млн припало на стадіонні тури, 15,4 млн — на заходи та концерти, а 10,3 млн — на ресторани.

Очікується, що цього року прибутки від турів зростуть на 31%. Також значне зростання прогнозують завдяки гастрономічним просторам та VIP-зонам. Окрім того, ще не відкрився SkyBar, який вважають головною перлиною стадіону. Найближчим часом планується повноцінне відновлення концертів та запуск проєкту Bernabéu Infinito спільно з Apple, що дозволить відвідувати стадіон за допомогою окулярів віртуальної реальності.

