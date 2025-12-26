Оновлений стадіон має забезпечити третину всіх доходів клубу завдяки туризму, VIP-зонам та інноваційним проєктам.
Сантьяго Бернабеу, Getty Images
26 грудня 2025, 13:55
Цього сезону Реал Мадрид розраховує отримати від експлуатації оновленого Сантьяго Бернабеу понад 400 млн євро. Як повідомляє видання AS, загальні доходи "вершкових" прогнозуються на рівні 1,248 млрд євро (+5% до минулого сезону), і приблизно третина цієї суми — 402,5 млн євро — надійде саме від використання стадіону.
Підсумки 2025 року у футболі
Минулого сезону лише за рахунок бізнесу всередині комплексу (без урахування квитків на матчі) клуб заробив 79,1 млн євро. З них 52,6 млн припало на стадіонні тури, 15,4 млн — на заходи та концерти, а 10,3 млн — на ресторани.
Очікується, що цього року прибутки від турів зростуть на 31%. Також значне зростання прогнозують завдяки гастрономічним просторам та VIP-зонам. Окрім того, ще не відкрився SkyBar, який вважають головною перлиною стадіону. Найближчим часом планується повноцінне відновлення концертів та запуск проєкту Bernabéu Infinito спільно з Apple, що дозволить відвідувати стадіон за допомогою окулярів віртуальної реальності.
