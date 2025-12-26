Інше

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера betking анонсує найбільш інтригуючі поєдинки цих вихідних.

Клубний сезон триває і на цих вихідних пройдуть кілька інтригуючих протистоянь у різних топ-чемпіонатах Європи і не тільки.

Ігровий вікенд розпочнеться у п'ятницю з цікавого протистояння в Кубку африканських націй, де зустрінуться збірні Єгипту та Південної Африки.

У суботу на вболівальників футболу чекає дуель в англійській Прем'єр-лізі, де зіграють Челсі та Астон Вілла.

Насамкінець, на нас чекає протистояння між командами італійської Серії А — Аталантою та Інтером.

ЄГИПЕТ — ПАР

П'ятниця, 26 грудня, 17:00. Стад Адрар, Агадір. Пряма трансляція на MEGOGO

Хоссам Хассан пообіцяв покращити результати після того, як збірна Зімбабве змусила попрацювати Єгипет у першому матчі Кубка африканських націй.

Очікувалося, що семиразові чемпіони континенту здобудуть впевнену перемогу, але в першому таймі вони пропустили і, здавалося, вони не мали ідей для злому оборони суперника, поки винахідливість Омара Мармуша не дозволила зрівняти рахунок. Потім вирішальний гол у доданий час забив не хто інший, як Мохамед Салах.

Однак "фараони" розуміють, що їхній рівень гри проти Південної Африки має бути набагато вищим і надійнішим. Після поразки Єгипту (0:1) в останній офіційній зустрічі цих команд – на КАН-2019 у Каїрі – північноафриканські гіганти розуміють, що не можуть ставитись до цієї зустрічі легковажно, особливо з огляду на значне покращення гри збірної ПАР.

У 2017 році Уго Броос вже позбавив Єгипет континентального титулу на чолі Камеруну, і цей досвідчений тренер має намір завдати "фараонам" ще однієї поразки.

73-річному тренеру також довелося понервувати під час стартового туру, де Південна Африка з рахунком 2:1 обіграла Анголу, забивши вирішальний м'яч за 11 хвилин до кінця поєдинку.

Хоча ставки, можливо, і не досягають рівня драматизму Каїра-2019, цей матч, як і раніше, має велике значення — це класичне суперництво між двома найвідомішими футбольними країнами континенту. В умовах, коли історія, амбіції та надії на вихід у фінальну частину турніру сходяться воєдино, цей матч обіцяє стати ще одним захоплюючим розділом в історії турніру.

Збірна ПАР не програвала в останніх шести матчах проти Єгипту, здобувши чотири перемоги. Остання перемога Єгипту була здобута у товариському матчі (1:0), який відбувся у листопаді 2006 року.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Єгипта — 1.93, нічия — 3.17, а перемога ПАР — 4.85.

ЧЕЛСІ — АСТОН ВІЛЛА

Субота, 27 грудня, 19:30. Стемфорд Брідж, Лондон. Головний арбітр — Стюарт Атвелл. Пряма трансляція на Setanta Sports

Коли наприкінці листопада Челсі, граючи вдесятьох, зіграв внічию з Арсеналом, "сині" посідали третє місце в АПЛ, маючи 24 очки, як і Астон Вілла, відстаючи на один бал від Манчестер Сіті та на шість від команди Мікеля Артети.

Переносимося на чотири тижні вперед і бачимо, як до 18 туру Челсі набрав за цей період лише п'ять очок із 12 можливих, відстаючи від свого майбутнього суперника на сім очок, не кажучи вже про "канонірів" — 10 балів.

Нинішнє становище Челсі є наслідком спаду у грі: клуб зі столиці виграв лише один із останніх чотирьох матчів чемпіонату. Слід визнати, що минулого туру команда Енцо Марески все ж таки заробила ще одне очко в матчі Ньюкасла, відігравши два м'ячі, хоча тепер у них серія з трьох матчів без перемог на виїзді в АПЛ. На Стемфорд Брідж "сині" набрали сім очок із останніх дев'яти можливих. Однак попередні поразки від Брайтона та Сандерленда показують, що Челсі може бути вразливим.

Таким чином, враховуючи щільність у турнірній таблиці Челсі може закінчити цей вікенд на шостому місці в АПЛ, що явно не входить до планів Марески та його підопічних.

Що стосується Астон Вілли, то після неймовірної серії перемог, яка в грудні вивела їх до претендентів на титул, вони можуть сміливо мріяти далі, адже дива продовжуються.

Команда іспанського тренера Унаї Емері розпочала сезон із двох поразок та трьох нічиїх у перших п'яти турах чемпіонату, не зумівши забити в жодному з чотирьох стартових матчів.

Проте з того часу клуб з Уест-Мідлендса набрав неймовірні 33 очки з 36 можливих, вигравши 11 із 12 матчів у чемпіонаті. Ці результати значно підняли "левів" у Прем'єр-лізі, які вийшли на третє місце, на одне очко відстаючи від Манчестер Сіті та на три від Арсеналу. Це означає, що вони можуть завершити вихідні на першому місці, якщо конкуренти втратять очки.

Астон Вілла може розраховувати на позитивний результат у Західному Лондоні, де вони здобули перемогу у двох із трьох попередніх візитів. Дивлячись на чудову форму підопічних Емері, у них немає причин не вірити у свої сили, щоб втретє за чотири роки здивувати вболівальників на Стемфорд Брідж та продовжити свою переможну серію до 11 матчів поспіль у всіх турнірах.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Челсі — 1.88, нічия — 3.80, а перемога Астон Вілли — 4.00.

АТАЛАНТА — ІНТЕР

Неділя, 28 грудня, 21:45. Атлеті Адзуррі д'Італія, Бергамо. Головний арбітр — Федеріко Ла Пенна. Пряма трансляція на MEGOGO

Головною та центральною подією 17 туру стане матч у Бергамо, де місцева Аталанта прийме Інтер.

Раффаеле Палладіно змінив ситуацію в Аталанті на краще після того, як у листопаді змінив Івана Юрича на посаді головного тренера. Його команда входить до числа найкращих у Серії А і знаходиться всього за кілька кроків від зони єврокубків після перемоги над Дженоа (1:0) на останніх хвилинах минулого тижня.

Майбутня неділя стане для Палладіно та "бергамасків" найскладнішим випробуванням за останній час, оскільки їм належить знайти спосіб зупинити Інтер та атаку з найкращим бомбардиром ліги Лаутаро Мартінесом. Та й загалом Інтер забив 34 м'ячі, що є найкращим показником Серії А, значно випереджаючи конкурентів, зокрема Аталанту, на рахунку якої 20 голів.

Аталанта виграла три останні матчі у всіх турнірах, у тому числі обігравши Челсі в Лізі чемпіонів, а перед Дженоа набрала три очки у протистоянні проти Кальярі.

Проте для вболівальників Аталанти є дуже неприємна статистика – останні п'ять очних матчів з Інтером закінчувалися перемогами "нерадзуррі" і лише в одному з них "бергамаски" змогли забити – це було у 2023 році. Остання перемога Аталанти проти гостей із Мілана було зафіксовано наприкінці 2018 року.

Минулого тижня Інтер не брав участі у чемпіонаті, але провів напружений матч у Суперкубку Італії проти Болоньї, де була прикра поразка у серії післяматчевих пенальті у півфіналі.

Примітно, що остання перемога Інтера в Серії А була над тією ж Дженоа, в якій виступає українець Руслан Маліновський, де підопічні Крістіана Ківу забезпечили собі результат у перші 38 хвилин, забивши два м'ячі.

Команда Ківу, незважаючи на лідерство та результативність, має фактор нестабільності і цього року вже кілька разів дивувала втраченими очками у матчах, де на це мало хто чекав. Все це також показує турнірна таблиця Серії А, де Інтер випереджає Мілан, Наполі та Рому на лише одне, два і три бали відповідно.

Як бачимо, ситуація в боротьбі за титул дуже напружена, тому "нерадзуррі" явно хотітимуть завершити останній матч року на високій ноті і піти на різдвяну перерву у якості фаворита та лідера італійської першості.

Компанія betking пропонує такі коефіцієнти: перемога Аталанти — 3.50, нічия — 3.66, а перемога Інтера — 2.00.

