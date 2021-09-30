Англия

Завершились два поединка Лиги Европы.

В рамках матчей квартета С Лестер отправился в гости к Легии и потерпел поражение со счетом 0:1.

Судьбу встречи решил единственный результативный удар в исполнении Эмрели на исходе получаса игрового времени.

Легия — Лестер 1:0

Гол: Эмрели, 31

Легия: Мишта — Йоханссон (Абу-Ханна, 78), Енджейчик, Ветеска, Навроцки — Младенович, Жозуэ (Рафаэл Лопеш, 83), Андре Мартинш (Кастрати, 70), Харатин — Слиш, Эмрели (Пекхарт, 84).

Лестер: Шмейхель — Кастань, Вестергор, Амарти (Лукман, 78), Сеюнджю, Томас — Тилеманс, Сумаре, Дьюзбери-Холл (Мэддисон, 67), Перес (Барнс, 67) — Дака (Варди, 82).

Предупреждения: Жозуэ, Эмрели, Пекхарт, Младенович — Томас, Мэддисон

Наполи, в свою очередь, принимал на своем поле Спартак М. Неаполитанцы смогли открыть счет уже на 13 секунде игры, но затем остались в меньшинстве.

Гости смогли воспользоваться численным преимуществом и восстановили паритет усилиями Промеса, а затем сделали счет победным благодаря точным ударам Игнатова и Промеса. Гол Осимхена лишь скрасил концовку для Наполи.

Наполи — Спартак М 2:3

Голы: Элмас, 1, Осимхен, 90+4 — Промес, 55, 90, Игнатов, 81

Наполи: Мерет — Ди Лоренцо, Манолас, Кулибали, Руй — Зелиньски (Замбо-Ангисса, 46), Фабиан Руис, Элмас (Унас, 82) — Инсинье (Малькюи, 41), Политано (Лосано, 74), Петанья (Осимхен, 46).

Спартак М: Максименко — Кофрие, Джикия, Жиго, Айртон — Мозес, Литвинов (Игнатов, 73), Бакаев (Ломовицкий, 89), Умяров — Промес, Понсе (Соболев, 45).

Предупреждения:Ди Лоренцо, Кулибали, Фабиан Руис, Манолас — Понсе, Литвинов, Соболев, Кофрие, Айртон, Максименко

Удаления: Руй, 29 — Кофрие, 82