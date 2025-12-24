Можливе повернення до Італії.
Раду Дрегушін, Getty Images
24 грудня 2025, 09:58
Румунський центральний захисник Раду Дрегушін узимку минулого року перебрався з генуезького Дженоа до лондонського Тоттенгема за 25 млн євро.
Утім, кар’єра 23-річного виконавця в Англії так і не злетіла через важку травму хрестоподібних зв’язок, через яку на рахунку футболіста наразі всього 37 матчів за "шпор", із яких жодного в цьому сезоні.
Проте Дрегушін розраховує на повернення до гри найближчим часом, хоча його оточення розуміє складність завдання потрапляння до стартового складу команди Томаса Франка за таких умов.
Саме тому зацікавленість у футболісті з боку італійських Фіорентини та Роми може бути дуже доречною в цій ситуації.
Наразі обидва клуби-претенденти лише оцінюють перспективи такого переходу.