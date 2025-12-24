Форвард своєю активністю та голом допоміг Єгипту обіграти Зімбабве.
Омар Мармуш
24 грудня 2025, 10:23
Збірна Єгипту в матчі стартового туру групового етапу Кубку африканських націй здобула перемогу над Зімбабве (2:1).
У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник Манчестер Сіті та збірної Єгипту Омар Мармуш, який встановив історичне досягнення.
За інформацією Opta, Мармуш став першим гравцем в історії турніру, який зміг завдати більше восьми ударів по воротах суперника, а також здійснив понад сім обведень за гру.
Свій наступний матч Єгипет проведе проти Південної Африки – поєдинок запланований на 26 грудня.